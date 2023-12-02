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تزايد الإقبال فى سفارة مصر بمدريد باليوم الثانى من انتخابات الرئاسة.. فيديو

السبت، 02 ديسمبر 2023 01:08 م
تزايد الإقبال فى سفارة مصر بمدريد باليوم الثانى من انتخابات الرئاسة.. فيديو المصريون فى مدريد
كتبت شيماء بهجت

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تزايد إقبال أبناء الجالية المصرية فى مدريد للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024 فى اليوم الثانى للانتخابات.

ورفع أبناء الجالية الأعلام المصرية بعد التصويت فى السفارة المصرية هناك.

 

وخلال اليوم الأول لتصويت المصريين فى الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالًا ملحوظًا بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وسط انتظام فى عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية فى نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولًا إلى قنصلية مصر فى لوس أنجلوس، التى تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين فى الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

ومساء الجمعة، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية، للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفى تصريحات صحفية سابقة، دعا وزير الخارجية سامح شكرى المصريين فى الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستورى والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين فى الحياة العامة هى حق وواجب وطنى يكفله الدستور.

وثمن شكرى التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التى وفرت كافة وسائل الدعم التى تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية فى بعثاتنا فى الخارج.







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