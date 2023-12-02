تحرير 33 محضر ضبط جمركى بمطار القاهرة منها 25 مخدرات وأسلحة خلال نوفمبر

كتب محمود عبد الغني

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ثلاثة وثلاثين محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضي لركاب وراكبات مصريين وأجانب.

وتمكن رجال الجمارك من ضبط عدد من الركاب حاولوا تهريب عملة ومستلزمات طب الأسنان والعظام وأجهزة قياس سكر وهواتف وأسلحة بيضاء متنوعة ومناظير تركب على أسلحة نارية وحشيش وماريجوانا - نبات وزيوت - وشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات وسجائر إلكترونية وقطع حلوى بهم مخدر THC وCBD ومخدرات أخرى متنوعة.

وبلغ عدد المحاضر الخاصة بضبط المخدرات والأسلحة خمسة وعشرين محضر ضبط جمركي تم تحرير ثلاثة عشر محضر ضبط في مبني الركاب رقم (3)، و مثلهم في مبني الركاب رقم (2)، وسبعة محاضر ضبط في مبنى الركاب رقم (2)، يأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.