اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل عامل نظافة بسيارة فى منشأة ناصر 15 يوماً

السبت، 02 ديسمبر 2023 04:37 م
تجديد حبس المتهم بقتل عامل نظافة بسيارة فى منشأة ناصر 15 يوماً حبس متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بصدم عامل نظافة بسيارته وتسبب في وفاته ولاذ بالفرار. 
 
وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستدعت شهود عيان لسؤالهم حول الواقعة. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بوفاة عامل نظافة متأثرا بإصابته إثر اصطدام سيارة نقل مجهولة به لاذت بالفرار، وتكثيف الجهود أمكن ضبط المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المواطنين عليه.
 
 






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