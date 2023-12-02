تجديد حبس المتهمين بترويج عملات أجنبية بالسوق السوداء فى القاهرة

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس سائق وشخص أخر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج العملات الأجنبية المقلدة.

أكدت معلومات والتحقيقات قيام "أحد الأشخاص" يحمل جنسية إحدى الدول، سائق "له معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد إستخدامها فى عمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على أموال راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى وقيامهما بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى الترويج لبيع العملات الأجنبية والتواصل والإتفاق مع الضحايا على التقابل بالأماكن العامة وتسليمهم عملات أجنبية "مقلدة" مقابل مبالغ مالية من العملة المحلية وإتخاذهما شقة سكنية بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

باستهداف المتهمين تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأوراق معدة لتزوير العملات – عدد من الأدوات المستخدمة فى عمليات "التقليد" - جهاز حاسب آلى "لاب توب" – جواز سفر "مزور" - عدد 2 رخصة قيادة دولية "مزورين"– سيارة - 3 هواتف محمول – مبلغ مالى من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.. وبفحص جهاز الحاسب الآلى والهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى.