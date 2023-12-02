بيطرى الأقصر تعدم عجلا يزن 500 كيلو جرام لإصابته بالصفراء.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، خلال الحملات للمرور التفتيش على المجازر، فى إعدام عجل بقرى يزن 500 كيلو لإصابته بالصفراء من الدرجة الثانية عقب تقرير من اللجنة التى قامت بفحصه، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور طارق لطفى، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر.

وفي هذا الصدد قامت المديرية بتشكيل لجنة بعضوية كل من الدكتور وسام المرشدي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور أيمن محمد مدير مجزر الأقصر، بالكشف على المواشى المعدة للذبح بمجزر الأقصر، وتبين إصابة عجل بقرى يزن حوالى 500 كيلو بالصفراء من الدرجة الثانية وتقرر إعدامه.

ويقول الدكتور طارق لطفى، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، إنه تقرر إعدام العجل البقرى المصاب بالصفراء، وذلك وفقاً لتقرير اللجنة بأن اللحوم مصابة بالصفراء من الدرجة الثانية ويستلزم إعدام اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم إعدام اللحوم بالطرق الصحية السليمة مع اتخاذ اللازم قانونياً وذلك حفاظا على صحة سلامة المواطنين.

وكانت قد أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى، عن نجاح الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، في تحصين 50426 رأس أبقار وجاموس ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث نظمت مديرية الطب البيطري بالأقصر، على مدار الأسابيع الماضية فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام 2023، فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، ومع انتهاء أعمال الحملة بلغت إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة 50426، والتى شملت تحصين إجمالى أعداد الأبقار المحصنة 22094 أبقار، وإجمالي أعداد الجاموس المحصنة 4802، وإجمالي أعداد الأغنام والماعز المحصنة 23530 أغنام وماعز.