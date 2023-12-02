بوتين يأمر بزيادة عدد الجيش الروسي ليصبح 1.32 مليون جندي

كتبت : نهال أبو السعود

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيش بلاده بزيادة عدد القوات بنحو 170 ألف جندي ليصل الإجمالي إلى 1.32 مليون، مع استمرار حرب أوكرانيا في شهرها الثاني والعشرون.

وفقا لصحيفة الجارديان، أصدر الكرملين مرسوم بوتين يوم الجمعة ودخل حيز التنفيذ على الفور. وبذلك يصل العدد الإجمالي للأفراد العسكريين الروس إلى حوالي 2.2 مليون، بما في ذلك 1.32 مليون جندي.

وهذا هو التوسع الثاني من نوعه للجيش منذ عام 2018. وقدرت التعزيز السابق بـ 137 ألف جندي، الذي أمر به بوتين في أغسطس 2022، أعداد الجيش بنحو مليوني فرد وحوالي 1.15 مليون جندي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأمر لا يعني أي توسيع كبير في التجنيد الإجباري، قائلة في بيان إن الزيادة ستحدث تدريجياً من خلال تجنيد المزيد من المتطوعين. وأشارت الوزارة إلى ما أسمته العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتوسيع حلف شمال الأطلسي كأسباب لهذه الزيادة.

وقالت الوزارة إن تعزيز القوات الروسية كان الرد المناسب على الأنشطة العدوانية لحلف شمال الأطلسي.

في ديسمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن البلاد بحاجة إلى قوة قوامها 1.5 مليون جندي لضمان إنجاز المهام اللازمة لضمان أمن روسيا، ولم يذكر متى سيصل الجيش إلى هذا الحجم.

وكان الكرملين يعتبر في السابق أن حجم جيشه كاف، لكن الحسابات تغيرت بعد أن بدات الحرب في أوكرانيا، وفي ظل استمرار الأعمال العدائية، لا يزال حجم الخسائر العسكرية الروسية والأوكرانية غير مؤكد.

وقد أكد الجيش الروسي وقوع ما يزيد قليلاً عن 6000 ضحية عسكرية، لكن التقديرات الغربية أعلى من ذلك بكثير. وفي أكتوبر قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تكبدت على الأرجح ما بين 150 ألفاً إلى 190 ألف ضحية دائمة، وهو رقم يشمل جنوداً قتلوا أو أصيبوا بشكل دائم.