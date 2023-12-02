وسيعمل التبرع - الذي يعادل أربعة ملايين وجبة طارئة - على تمويل ما يكفي من الغذاء لإطعام أكثر من 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين، وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن ذلك يأتي في وقت حرج حيث يقف أكثر من مليون شخص على حافة المجاعة في غزة، حيث استؤنف القتال بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة أمس الجمعة.