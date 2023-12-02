انتهاء عملية تصويت ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المصرية بالجزائر

أ ش أ

انتهت عملية تصويت المصريين المقيمين بالجزائر، مساء اليوم السبت، في تمام التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي) لينتهي بذلك اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وأغلقت السفارة المصرية بالجزائر صناديق الاقتراع بـ"الشمع الأحمر"، على أن يتم استئناف التصويت غدا الأحد وهو اليوم الثالث والأخير للانتخابات.

وشهدت العملية الانتخابية في الجزائر، التي انطلقت في تمام التاسعة صباحا، اليوم، إقبالا من جانب المواطنين المقيمين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الانتخابي والدستوري الهام.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم المرشح عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).