انتخابات الرئاسة.. استمرار توافد المصريين فى أبو ظبى للإدلاء بأصواتهم..فيديو

يستمر أبناء الجالية المصرية بأبوظبى فى التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثانى من التصويت بانتخابات الرئاسة بالخارج.
أبناء الجالية المصرية فى أبو ظبى
وأكد المشاركون، المشاركة للتعبير عن إرادتهم الحرة فى اختيار من يمثلهم ويواصل مسيرة التنمية فى مصر، وعبر أبناء الجالية فى أبوظبى على التعبير عن فرحتهم بالعرس الديمقراطى برفع أعلام مصر والتفاعل مع الأغانى الوطنية على مكبرات الصوت تعبيرا منهم عن حبهم وعشقهم لوطنهم.
الجالية المصرية فى ابو ظبى
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
وخلال أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.
وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة