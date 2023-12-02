انتخابات الرئاسة.. استمرار توافد المصريين فى أبو ظبى للإدلاء بأصواتهم..فيديو

إيمان حنا

يستمر أبناء الجالية المصرية بأبوظبى فى التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثانى من التصويت بانتخابات الرئاسة بالخارج.







أبناء الجالية المصرية فى أبو ظبى

وأكد المشاركون، المشاركة للتعبير عن إرادتهم الحرة فى اختيار من يمثلهم ويواصل مسيرة التنمية فى مصر، وعبر أبناء الجالية فى أبوظبى على التعبير عن فرحتهم بالعرس الديمقراطى برفع أعلام مصر والتفاعل مع الأغانى الوطنية على مكبرات الصوت تعبيرا منهم عن حبهم وعشقهم لوطنهم.



الجالية المصرية فى ابو ظبى

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.