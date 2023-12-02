جاء ذلك في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة ستواصل بناء علاقات قوية من خلال زيادة التبادلات الشعبية، ودعم الأهداف التنموية فى لاوس، ومواصلة توسيع الشراكة الشاملة بين الولايات المتحدة وجمهورية لاوس.

وأشار البيان إلى المجتمع اللاوسي الأمريكى النابض بالحياة في الولايات المتحدة يساعد في هذه الجهود، في الوقت الذى تسعى فيه البلدين إلى جعل منطقة المحيطين الهندى والهادئ أكثر ازدهارًا وسلامًا وأمانًا.