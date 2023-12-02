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المصريون يتوافدون على سفارتنا فى كينيا للتصويت باليوم الثانى لانتخابات الرئاسة 2024

السبت، 02 ديسمبر 2023 11:33 ص
المصريون يتوافدون على سفارتنا فى كينيا للتصويت باليوم الثانى لانتخابات الرئاسة 2024 تصويت المصريين فى كينيا - انتخابات
كتب أحمد جمعة

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توافد الناخبون المصريون لليوم الثانى على سفارتنا فى كينيا، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المصريين فى الخارج.

 

انتخابات المصريين فى كينيا
انتخابات المصريين فى كينيا

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

كينيا
كينيا

 

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

المصريون فى كينيا
المصريون فى كينيا

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

 

 

 







تصويت المصريين في الخارج

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