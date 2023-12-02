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المصريون في السعودية يتوافدون على السفارة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

السبت، 02 ديسمبر 2023 08:08 ص
المصريون في السعودية يتوافدون على السفارة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية السفارة المصرية بالسعودية
كتب محمد شرقاوى

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استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، مشاهد من توافد أعضاء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، على السفارة المصرية، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، 
 
وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مقار الاقتراع في الخارج ، وكذلك ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
 
وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً
 
واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.






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