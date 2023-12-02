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والسفارة تتزين بالبلالين لاستقبالهم ..

المصريون فى باريس يدلون بأصواتهم بثانى أيام انتخابات الرئاسة 2024.. فيديو

السبت، 02 ديسمبر 2023 12:08 م
المصريون فى باريس يدلون بأصواتهم بثانى أيام انتخابات الرئاسة 2024.. فيديو الجالية المصرية فى باريس
كتب محمود راغب

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توافد أبناء الجالية المصرية فى فرنسا، للإدلاء بأصواتهم فى لجان التصويت بمقراتنا الدبلوماسية فى باريس بثانى أيام تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وشهدت مقرات التصويت أجواء احتفالية حيث تزينت بالبلالين على شكل علم مصر، فيما وجهت أحد أبناء الجالية رسالة للمصريين بالخارج بشكل عام وفى باريس على وجه خاص بأهمية النزول والمشاركة ، مشيده بالتنظيم الذى تشهده السفارة على أعلى مستوى لاستقبال الناخبين .

 
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
ونيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
 
 
 
 
الجالية المصرية بباريس
الجالية المصرية بباريس

توافد المصريين على مقر السفارة بباريس
توافد المصريين على مقر السفارة بباريس

جانب من توافد المصريين
جانب من توافد المصريين

 







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