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المصريون بتركيا يرفعون "الباسبور" أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة.. صور

السبت، 02 ديسمبر 2023 01:07 م
المصريون بتركيا يرفعون "الباسبور" أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة.. صور المصريون فى تركيا
كتب ـ محمود راغب

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رصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة، لمتابعة تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم بثانى أيام انتخابات الرئاسة 2024 بالخارج، تصويت أبناء الجالية المصرية بتركيا، حيث حرص عدد كبير من أبناء الجالية هناك على التصويت رافعين "الباسبور المصرى".
 
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
ونيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
 
 
الانتخابات الرئاسية بتركيا
الانتخابات الرئاسية بتركيا

المصريين فى الانتخابات بتركيا
المصريون فى الانتخابات بتركيا
 






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