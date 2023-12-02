المشاركون بمؤتمر "حكاية وطن" فى أسوان يعلنون دعم السيسى فى انتخابات الرئاسة

أسوان - عبد الله صلاح

انطلقت فاعليات المؤتمر الجماهيرى لدعم ترشيح و انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى انتخابات الرئاسة المقبلة، تحت شعار "حكاية وطن" والذى ينظمه التحالف الوطنى بمحافظة أسوان، بالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية واتحاد رائدات الأعمال العربيات.

وفى لفتة مختلفة، وقع المشاركون فى المؤتمر على لوحة دعم الرئيس السيسى من خلال كتابة 100 سبب لاختيار رئيس الجمهورية، تحت شعار "أنت أولى بها".

ودعا المشاركون فى المؤتمر، جمهور المصريين فى أسوان والمحافظات، النزول إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى الانتخابات، ودعم الرئيس السيسى فى المرحل المقبلة.

وأكد المشاركون فى المؤتمر، خلال كلماتهم المختلفة، أن تأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، هو ضرورة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات التى تبنيها الدولة خلال الفترة الوجيزة الماضية، بجانب نجاح الرئيس السيسى فى توفير الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، ووضح المشاركون أيضا ثمرة الإصلاح الاقتصادى الذى يتم خلال الفترة الحالية.

شارك فى المؤتمر، الدكتور لؤى نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتورة سهير المصرى، رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، والشيخ محمد عبد العزيز، وكيل الطرق الصوفية ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، وعدد من نواب البرلمان، بجانب حضور القيادات الدينية والعمالية والحزبية.