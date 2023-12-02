المستندات المطلوبة للحصول على 5 خدمات لمياه الشرب بالجيزة.. اعرفها

كتبت – مرام محمد

تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، العديد من الخدمات للمواطنين، منها خدمة (توصيل خدمة بصفة مؤقتة - توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) أول مرة - تركيب عداد بدل فاقد - نقل ملكية الاشتراك والعداد)، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية.

توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة إنشائية)

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-بطاقة الرقم القومي العميل.

-الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع.

-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل

-سند الحيازة أو الملكية.

-إيصال مياه من أقرب جار.

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

-أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

توصيل خدمة مياه الشرب و الصرف الصحي (بعداد رئيسي) أول مرة (نشاط منزلي)

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

-سند الحيازة او الملكية.

-إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (ان وجد).

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

-الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

-الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن).

-بطاقة الرقم القومي للعميل.

-إيصال مياه من أقرب جار.

-إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

-أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

تركيب عداد بدل فاقد

-طلب من العميل أو المنتفع.

-بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة مياه العميل.

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

-البريد الالكتروني للعميل.

غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير (تعليق الاشتراك)

-بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

-أخر فاتورة مصدرة للعميل.

-طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل .

-الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.

نقل ملكية الاشتراك و العداد

-طلب الخدمة من العميل الجديد.

-بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.

-سند الملكية أو الحيازة.

-تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.

-صورة أخر فاتورة على الاشتراك.

-أخر قراءه موجودة بالعداد المتنازل عنة محل الاشتراك.

-إعلام وراثة شرعي.

-تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.