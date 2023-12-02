اليوم السابع
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المراكز التكنولوجية بالجيزة.. المستندات المطلوبة لطلب شهادة بإتمام أعمال الهدم

السبت، 02 ديسمبر 2023 08:00 ص
المراكز التكنولوجية بالجيزة.. المستندات المطلوبة لطلب شهادة بإتمام أعمال الهدم مركز تكنولوجي
كتبت – مرام محمد

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شهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين وتحسين أداء العمل، حيث تقدم خدمات المحليات، والتي تشمل إصدار تراخيص البناء وتلقي طلبات التصالح، وطلبات استخراج بيان صلاحية، وترخيص هدم، وترخيص إعلانات وإشغال طريق وغيرها من الخدمات الجماهيرية.
 
وفيما يلي نوضح الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب شهادة من المراكز التكنولوجية بإتمام أعمال الهدم.
 
-صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.
-المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.
-صورة الترخيص أو القرار أو حكم المحكمة الصادر بأعمال الهدم.
-تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ اعمال الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية، أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني/عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.
-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والأحياء بضرورة الاهتمام برفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية والمتابعة المستمرة من قبل المسئول المختص بكل جهة لضمان فاعلية العمل بها.
 
وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والأحياء بالتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، وذلك لدورها الأساسي في تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات، وتبسيطها وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.






المراكز التكنولوجية

خدمات المراكز التكنولوجية

الجيزة

شهادة بإتمام أعمال الهدم



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