"القاهرة" في المركز الأول من حيث عدد السكان بإجمالي 10.3 مليون نسمة

كتب مدحت عادل

حافظت محافظة القاهرة على صدارتها بقائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان في مصر، وذلك بعد إعلان الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل عدد سكان مصر بالداخل نحو 105 ملايين و750 ألف نسمة الأربعاء الماضي.

وقالت بيانات الجهاز، إن عدد سكان محافظة القاهرة سجل 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.6 مليون نسمة، ثم الشرقية 8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 796.5 ألف نسمة، بورسعيد 794.3 ألف نسمة، مطروح 555.5 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 406 ألف نسمة، الوادي الجديد 268.3 ألف نسمة، جنوب سيناء 116 ألف نسمة.

وسجل عدد سكان مصر بالداخل 105 مليون و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 179 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 105 مليون نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.