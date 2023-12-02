الصحة: توفير لقاح الأنفلونزا بمكاتب الوزارة وفروع فاكسيرا بالمحافظات

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان أنه تم توفير لقاح الأنفلونزا فى مكاتب الصحة وفروع فاكسيرا بالقاهرة والمحافظات، مؤكدة أن اللقاح هام وضرورى للوقاية من عدوى الأنفلونزا أو الدخول فى مضاعفات خطيرة.

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الاستفسار عن الأمصال واللقاحات من خلال الخط الساخن 105، حيث يقدم كل الاستفسارات للحصول على اللقاحات.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن الخط الساخن 105 يعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الاستفسارات والدعم اللازم للمواطنين، حرصا على صحتهم، وأوضح أن مراكز اللقاحات الخاصة بالمصل واللقاح منتشرة في 27 محافظة وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل منظم.

وتابع: "قد ينظر للإنفلونزا على أنها من الأمراض البسيطة والتي غالبا لا تحتاج لتدخلات طبية ولكن هناك حالات تزيد معها حدة الإصابة وشدتها، وقد يضطر المريض معها إلى دخول المستشفى، حيث إن مخاطرها في هذه الظروف تهدد حياته".