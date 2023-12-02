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الرئيس السيسى يبحث مع رئيسة تنزانيا الاستثمارات المصرية والتعاون الفنى (إنفوجراف)

السبت، 02 ديسمبر 2023 03:57 م
الرئيس السيسى يبحث مع رئيسة تنزانيا الاستثمارات المصرية والتعاون الفنى (إنفوجراف) الرئيس السيسى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة على شتى الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بالاستثمارات المصرية في تنزانيا والتعاون الفني وبناء القدرات للمساهمة في تدريب الكوادر التنزانية في مختلف المجالات، فضلاً عن استفادة تنزانيا من الخبرات المصرية في مجال المشروعات العملاقة، لاسيما في ضوء المشاركة المصرية الفعالة في إنشاء سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أنه يتابع مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

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