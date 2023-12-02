الحبس 3 سنوات مع الشغل لـ 9 متهمين باستعراض القوة وإحراز أسلحة بسوهاج

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة مع المجنى عليهم بإطلاق النار عليهم من أسلحة نارية وآلية بسبب خلافات بينهما بغرض بث الرعب فى قلوبهم وتكدير أمنهم، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم السبت، بمعاقبة 9 متهمين بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة عامين لاتهامهم باستعراض القوة مع المجنى عليهما "ا.م"و"م.ع" بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى بهما والقاء الرعب في نفسهما وتكدير امنهما وكذلك إتلاف منزل المجنى عليه "م.ع.ع" وإصابة شخص آخر بدائرة مركز المراغة.