اليوم السابع
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الجيش الروسي يصد هجوما على منطقة كراسنودار

السبت، 02 ديسمبر 2023 10:31 م
الجيش الروسي يصد هجوما على منطقة كراسنودار الحرب الروسية
أحمد علوى

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قال رئيس بلدية كراسنودار، يفجيني نوموف، إن القوات المسلحة الروسية صدت غارة جوية على منطقة كراسنودار، ولم يحدث أي دمار في مدينة كراسنودار.
 
ونقلت وكالة تاس الروسية عن نوموف "لقد تلقينا عددا من التقارير عن وميضين في السماء. يمكنني أن أؤكد لكم أن كراسنودار ومنطقة كراسنودار تحت حماية شديدة. لقد عملت القوات المسلحة الروسية بسرعة وبشكل متماسك، لذلك تم إحباط محاولة الهجوم على مدينتنا. لم يحدث أي دمار في المدينة الرئيسية في المنطقة".
 
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم باستخدام صاروخين أرض جو من طراز إس-200 معدلين لضرب أهداف أرضية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين كانا فوق بحر آزوف.






روسيا

الجيش الروسى

الحرب فى اوكرانيا

كراسنودار



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