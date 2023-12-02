الآلاف من أبناء إسنا بالأقصر يعلنون دعم السيسي لرئاسة الجمهورية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، فعاليات مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بتنظيم ورعاية حزب مستقبل وطن أمانة مدينة إسنا، والذي سيحضره المئات من أبناء المدينة جنوب المحافظة.

وحضر الآلاف من أبناء مدينة إسنا، فعاليات المؤتمر قادمين من كافة القرى والنجوع للإعلان عن دعمهم المرشح الأول عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية لقيادة دفة البلاد خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه صرح النائب محمد خليل العماري أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، أنه تم التجهيز على مدار الساعات الماضية لثانى أكبر مؤتمر لدعم المرشح الأول عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، عقب نجاح المؤتمر السابق داخل نادي المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر الأسبوع الماضي، بمشاركة الآلاف من أبناء المحافظة.

فيما تواصلت اليوم السبت، عملية تصويت المصريين فى السفارات والقنصليات بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تشهد اللجان التي يجري فيها الاقتراع توافد أعداد كبيرة من الناخبين مع فتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.



أبناء إسنا يعلنون دعم المرشح عبد الفتاح السيسي (1)



أبناء إسنا يعلنون دعم المرشح عبد الفتاح السيسي (2)



أبناء إسنا يعلنون دعم المرشح عبد الفتاح السيسي (3)



أبناء إسنا يعلنون دعم المرشح عبد الفتاح السيسي (4)



أبناء إسنا يعلنون دعم المرشح عبد الفتاح السيسي (5)



أبناء إسنا يعلنون دعم المرشح عبد الفتاح السيسي (6)