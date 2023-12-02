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استشهاد 3 أطفال فلسطينيين وإصابة 12 آخرين في خان يونس

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:32 م
استشهاد 3 أطفال فلسطينيين وإصابة 12 آخرين في خان يونس القصف على غزة
أحمد علوى

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استشهد، اليوم السبت، 3 أطفال فلسطينيين، وأصيب 12 آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا متواصلا على المناطق الشرقية لخان يونس، وطيران مروحي يطلق النار تجاه المناطق الشمالية بمدينة غزة.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن هناك أكثر من 500 من الشهداء والمصابين، جرّاء مجزرة حي الشجاعية بغزة، حيث قصف الاحتلال عشرات المنازل.

ومن ناحية أخرى، قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عون بمحيط بركة أبو راشد في جباليا شمال قطاع غزة.

 

 







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الاحتلال الاسرائيلى

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