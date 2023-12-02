وساهمت عطلة نهاية الأسبوع وتزامنها مع عطلة مدرسية، في تمكين أعضاء الجالية المصرية وخاصة المقيمين في مدن وأقاليم تبعد ساعات عن العاصمة الرباط من المشاركة والحضور بأعداد كبيرة إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وفتحت السفارة المصرية بالعاصمة المغربية الرباط أبوابها لأعضاء الجالية المصرية لليوم الثاني على التوالي مقدمة كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع.

وكان السفير ياسر مصطفى عثمان سفير مصر لدى المملكة المغربية قد أكد أن السفارة استكملت كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.