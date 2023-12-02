أمير قطر يبحث مع الرئيس الفرنسى وقف إطلاق النار بغزة وإيصال المساعدات

كتب عبد الوهاب الجندى

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت في قصر الوسيل.

وقال الديوان الأميري في بيان، إن أمير البلاد استقبل الرئيس الفرنسي وعقد معه جلسة مباحثات بشأن مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية.

وأكد الشيخ تميم خلال لقائه الرئيس الفرنسي، على أهمية مواصلة جهود ضمان العودة للتهدئة ووقف دائم لإطلاق النار بغزة، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية.

وجرى خلال الجلسة بحث علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين في شتى المجالات وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة الى تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.