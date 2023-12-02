أخبار مصر.. المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مواصلة أبناء الجاليات المصرية فى مختلف بلدان العالم، الإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأرمينى فى دبى ويتفقان على دفع مسيرة التعاون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الأرميني "فاهاجن خاتشاتوريان"، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

الرئيس السيسى يلتقى "ناوسيدا" ويرحب بنشاط عدد من الشركات الليتوانية فى مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الليتواني "جيتاناس ناوسيدا"، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة

توافد أبناء الجاليات المصرية فى مختلف بلدان العالم، للإدلاء بأصواتهم فى لجان التصويت بمقراتنا الدبلوماسية فى ثانى أيام تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024.

الهيئة الوطنية للانتخابات: انتظام تصويت المصريين بالخارج فى 103 لجان انتخابية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، إن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، مستمرة في عملها حتي انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع.

رئيس الوزراء يسلم وحدات "سكن كل المصريين" بمدينة السادات

سلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة السادات.

كما يتفقد رئيس الوزراء عدد من المصانع، بمدينة السادات، يرافقه عدد من الوزراء.

رئيس الوزراء يؤكد أولوية ملف تعميق نسب المكون المحلى فى مجالات التصنيع

عقب تسليمه عقود وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمستحقين بحي الفردوس بمدينة السادات، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، لتفقد مصنع شركة "العبد" للأجهزة الكهربائية. القوات المسلحة تنظم مؤتمرا للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر ، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى . الوطنية للانتخابات: تم حل جميع الملاحظات الواردة من السفارات الخاصة بالتصويت قال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، إن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، تلقت ملاحظة فى سفارة الرياض بالإضافة إلى قيام بعض الناخبين باحضار صور من بطاقة الرقم القومى فقط وليس الأصل، وتم حل هذه المشاكل والسماح للناخبين بالتصويت بصورة البطاقة مع تحقق السفراء من شخصية الناخب.

وزيرة التضامن: 236 مليون جنيه للإغاثة المحلية والدولية

استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق له،وذلك لبحث موقف تنفيذ البروتوكول الموقع بين الجانبين بشأن تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك سبل التعاون في ملفات التمكين الاقتصادي وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية.

محافظة الجيزة: توفير سيارة إسعاف مجهزة أمام كل لجنة بانتخابات الرئاسة 2024

أكدت محافظة الجيزة أنه سيتم توفير سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى أمام كل مقر انتخابي ب انتخابات الرئاسة 2024 ، طبقًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن يتم توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ طوال فترة الانتخابات الرئاسية، والمقرر انطلاقها في الداخل في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

"القاهرة الإخبارية": ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 240 منذ الجمعة