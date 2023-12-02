أبو هشيمة الخير وحياة كريمة والأورمان تنتهى من توزيع 1200 مشروع تمكين اقتصادي فى بني سويف بالتوازى مع دعم الأشقاء فى غزة

تقرير خاص

انتهت اليوم، مؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير من توزيع 12 طن لحوم و6 آلاف كرتونة مساعدات اجتماعية و1200 مشروع اقتصادى بمحافظة بني سويف.

حضر الاحتفالية نائب محافظ بني سويف بلال حبش، ومصطفى الجمل المستشار الإعلامي لمؤسسة أبو هشيمة الخير، والدكتور محمد جبر المنسق العام لمبادرة حياة كريمة ببني سويف، وربيع عبد الجليل مدير مشروعات الأورمان ببني سويف، والدكتورة أمل عزوز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

ونقل نائب المحافظ "بلال حبش" تحيات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" لحضور الاحتفالية وضيوف بني سويف ،موجها الشكر لمؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير"تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"،مثمناً الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، التي تعد تجسيد عملي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين ، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً

كما تقدم نائب محافظ بني سويف بالتهنئة للمستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً على أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي ،لاسيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشجيع ودعم قطاع المشروعات الصغيرة لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

كما قال مصطفى الجمل المستشار الإعلامي لمؤسسة ابو هشيمة الخير إن المؤسسة تهتم بشكل كبير بملف التمكين الاقتصادي، ويتجلى ذلك في التعاون الثلاثي بين مؤسسة ابو هشيمة الخير وحياة كريمة والاورمان، لتسليم 1200 مشروع تمكين اقتصادي، بما يعني تحويل مسار 1200 أسرة من أسر مستهلكة فقط لأسر منتجة، مضيفا ان المؤسسة في هذا السياق اطلقت منذ عامين مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة ستارت اب باور، لتشجيع الشباب على تأسيس مشروعاتهم المستقلة.

وفي ختام الاحتفالية تم تسليم الدفعة الأخيرة من عقود التمويل لمشروعات تنموية صغيرة بإجمالي 6 ملايين جنيه لــ 200 مستفيداً، بواقع 30 ألف جنيهاً لكل فرد بجانب توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية و3 أطنان لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً ، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان ومؤسستي "حياة كريمة "و" أبو هشيمة الخير "للدعم الغذائي و التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية ببني سويف استكمالا لجهود مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.