أبناء النوبة يشاركون فى مؤتمر مصر الحديثة لتأييد السيسي في الانتخابات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن أبناء النوبة بمركز نصر النوبة بأسوان، تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى ، بانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب مصر الحديثة، مساء اليوم، السبت.

حضر المؤتمر، اللواء أحمد فهمى، الأمين العام لحزب مصر الحديثة، واللواء محمد عبد الجليل، أمين الحزب بمحافظة أسوان، والنائب البرلمانى، أيمن فؤاد، والشيخ حمدنالله صالح، والقس فلوباتير حنا، ممثلى القيادات الدينية بأسوان.

وخلال المؤتمر قدم الشابان عادل عبد المنعم وهبة سامى، من أبناء النوبة، عرضا لمحاكاة ما قدمه الرئيس لصالح الشباب والإنجازات التى تخدم الشباب والفتيات فى شتى المجالات، واختتما العرض بهتاف "تحيا مصر".

وعرض القائمون على المؤتمر، فيلما تسجيليا، عن الإنجازات التى تحققت على أرض نصر النوبة من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

كما شهد المؤتمر الجماهيرى، عرض فنى للفنون الشعبية، فرقة شباب المالكى، والتى قدمت عرضا فلكلوريا فنيا لاقى إعجاب الحضور.

وفى كلمته، دعا اللواء أحمد فهمى، الأمين العام لحزب مصر الحديثة، إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تنطلق يوم 10 ديسمبر، لتكون بمثابة عرس ديمقراطى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووصفه بأنه الرجل الأنسب لهذه المرحلة لاستكمال مسيرة البناء والتعمير.

وأوضح الأمين العام لحزب مصر الحديثة، أن الرئيس السيسى نجح فى القضاء على العشوائيات حتى نجح سكان هذه المناطق ولأول مرة فى امتلاك شقة سكنية، لافتا إلى أن السيسى رئيس صادق مع شعبه ووفر لنا الأمن والأمان، وغير ذلك من إنجازات، معلقا: "الرئيس مش همه حاجة غير شعبه".