وكيل صحة سوهاج يتفقد مجمع عيادات الأمراض المتوطنة تمهيدا لتطويره.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفنى مجمع عيادات مكافحة الأمراض المتوطنة بمدينة سوهاج والمعمل المشترك وذلك تمهيدا لتطويره بالكامل.

شملت جولة التفقد أيضا عيادات الأسنان وقسم المعمل والعلاج الطبيعى والتأهيل والذى يعد من الأقسام الهامة والأساسية للمرضى المترددين على المجمع ويضم العديد من الأجهزة الحديثة والهامة ويعد جهاز الليزر العلاجى أهمها وله أهمية كبيرة فى المجال الطبى والعلاج الطبيعى على وجه الخصوص ومن بين استخداماته المتعددة علاج التهابات الأعصاب الطرفية وتحفيز نمو الأنسجة وعلاج عرق النسا وحل العديد من مشاكل خشونة المفاصل والمساعدة على تحفيز الدورة الدموية مما يجعل له تأثيرا كبيراً بفضل آلياته المضادة للالتهابات والعديد من الاستخدامات الفعالة الأخرى.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن قسم العلاج الطبيعى بالمجمع يضم كافة التخصصات الدقيقة للعلاج الطبيعى والتى من بينها وحدة متخصصة لتأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى سياق أخر، تفقد أيضاً وكيل وزارة الصحة ترافقه الدكتورة صفاء أبو السعود مدير إدارة المعامل؛ المعمل المشترك بسوهاج وذلك تمهيداً لتطويره بشكل كامل ليصبح صرحا طبيا متميزا يضاف للمنظومة الصحية بالمحافظة، موجهاً بالمتابعة الميدانية للأعمال الإنشائية به لتذليل أى عقبات وإيجاد أماكن بديلة لتقديم الخدمات أثناء عملية التطوير ولسرعة الانتهاء من تطويره فى المواعيد المقررة دون تأخير مشدداً على إعداد خطة تشغيل شاملة للمعمل يتم دراستها وتنفيذها فور الانتهاء من تطويره.