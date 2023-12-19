وصول مجموعة ثانية من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في تونس

أحمد علوى

استقبلت تونس 52 جريحا فلسطينيا وصلوا البلاد لتلقي العلاج في المستشفيات التونسية، حيث كان في استقبالهم عددا من المسؤولين التونسيين.

ووصل الجرحى الفلسطينيون، مساء الاثنين، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كما وصلت مع المجموعة جريحة تونسية كانت قد أطلقت نداء لسلطات بلادها من أجل إعادتها إلى الوطن.

وكان وزير الصحة التونسي، علي مرابط، ومدير الديوان الرئاسي مصطفى الفرجاني، في استقبال الجرحى الفلسطينيين، إضافة إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية منير بن رجيبة وسفير فلسطين في تونس هايل الفهوم.

ومن المقرر أن يتم إيواء هؤلاء الجرحى في المستشفيات العمومية وعدد من المصحات الخاصة في محافظات تونس الكبرى ونابل وسوسة وصفاقس.

يذكر أنه في الـ3 من ديسمبر الجاري، قامت طائرة عسكرية تونسية بنقل 20 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة، فضلا عن21 مرافقا، لتلقي العلاج في البلاد، كان من بينهم أطفال بعمر سنة و13 سنة، إضافة إلى شباب بعمر 19 سنة و21 سنة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.