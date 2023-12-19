وزارة الصحة تقدم نصائح هامة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمى.. تفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 نصائح هامة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمى والتى تضمنت كل من
1- تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد
2- مضغ الطعام جيدا
3- شرب كميات من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول
4- عدم الافراط فى تناول الحلويات والدهون الحيوانية
5- تجنب الافراط فى شرب المشروبات الغازية
6- تناول الزبادى لأنه يحتوى على البكتيريا النافعة
7- ممارسة الرياضة المناسبة للحالة الصحية مثل المشى أو غيرها من الرياضة .
ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالنزول إلى حملة 100 يوم صحة والحصول على الخدمة الطبية بالمجان من 9 صباحا وحتى 9 مساء وتابعت : الحملة متوفرة فى جميع محافظات الجمهورية ويمكن الاستفسار عن خدماتها من خلال الخط الساخن 15335 .
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