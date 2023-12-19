ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 19/12/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:21
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 2:42
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:24 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:09
موعد صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 2:35 م
موعد صلاة المغرب 4:54 م
موعد صلاة العشاء 6:17 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:58
وقت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 2:32 م
وقت صلاة المغرب 4:52 م
وقت صلاة العشاء 6:12 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 44: 2
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:22
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة