اليوم السابع
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نقيب الصناعات الهندسية: فوز الرئيس السيسى ضمانة لتوطين الصناعة فى مصر

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 10:47 ص
نقيب الصناعات الهندسية: فوز الرئيس السيسى ضمانة لتوطين الصناعة فى مصر المهندس خالد منير الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر
كتبت آية دعبس

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تقدم المهندس خالد منير الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه بولاية رئاسية جديدة، وكان لعمال مصر وفي القلب منهم عمال الصناعات الهندسية دور بارز من خلال المشاركة الفعالة هم وأسرهم.
 
وأضاف الفقى،  أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بداية لولاية نتشارك فيها المسؤولية كلاً في موقعة والعمل مع الرئيس بإخلاص وأمانة، وهو ضمانة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأناها مع الرئيس قبل تسعة سنوات ومستمرين الي النهاية، ونجدد نحن عمال مصر وعمال الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عهدنا مع الرئيس السيسي علي ما بدأناه في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا الي ان نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس في الانتخابات انما تعكس حالة الاصطفاف الوطني، وايضا لاستكمال النهضة الصناعية والزراعية، تحيا مصر.. تحيا مصر.
 
 
 
 






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