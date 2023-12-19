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موقع الهيئة الوطنية ينشر رسما بيانيا بالنتيجة الكاملة للانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 07:13 م
موقع الهيئة الوطنية ينشر رسما بيانيا بالنتيجة الكاملة للانتخابات الرئاسية النتيجة الكاملة لانتخابات الرئاسة
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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نشر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة الكاملة للانتخابات الرئاسية 2024، والتى شهدت أعلى نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%، وخريطة بالرسم البيانى لعدد المسجلين والحضور والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات حصل عليها المرشحين الرئاسيين الأربعة.
 

وظهر بالرسم البياني عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

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وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%

 

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة إجراءات حيث قامت بحفظ كافة الأوراق الانتخابية وإخطار المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائز رسميًا بفوزه وتهنئته بمنصبه الرئاسي.







نتيجة الانتخابات الرئاسية

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