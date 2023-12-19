موقع الهيئة الوطنية ينشر رسما بيانيا بالنتيجة الكاملة للانتخابات الرئاسية

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

وخريطة بالرسم البيانى لعدد المسجلين والحضور والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات حصل عليها المرشحين الرئاسيين الأربعة. نشر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات ، النتيجة الكاملة للانتخابات الرئاسية 2024، والتى شهدت أعلى نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%،

وظهر بالرسم البياني عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة إجراءات حيث قامت بحفظ كافة الأوراق الانتخابية وإخطار المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائز رسميًا بفوزه وتهنئته بمنصبه الرئاسي.