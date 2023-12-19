ملتقى طلابى توظيفى بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، ملتقى طلابي توظيفى لجميع الطلاب الطموحين وتجارب الخبراء في ميادين متعددة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، وبدأ الملتقى بكلمة ترحيبية للدكتورة أمل فاروق، عميدة الكلية، التي أكدت أهمية تطوير مهارات الطلاب لمواكبة تحديات سوق العمل المتجددة.

وسلط الدكتور حامد خطاب، مدير مركز ههيا للكبد والجهاز الهضمي، الضوء على دور التكنولوجيا في تحسين قطاع الرعاية الصحية وتسهيل التواصل بين الجوانب الطبية والتكنولوجية، مستدلا على ذلك ببعض المشاريع التي نتجت عن التعاون بين الكلية والمركز.

وتحدثت الدكتورة داليا خلف، مدربة مهارات التوظيف، عن أهمية الـ"soft skills" في بناء مسار مهني ناجح في سوق العمل التنافسي.

وسلط المهندس أيمن لطفي، مدير التدريب في معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بالمنصورة، الضوء على برامج التدريب وأهميتها، حيث قدّم نظرة شاملة على البرامج المتاحة وكيفية تأهيل الخريجين لسوق العمل المتطور.

وعلى هامش المؤتمر تم استعراض أمثلة ناجحة لبعض مشاريع التخرج المميزة للطلاب للعام الدراسي 2022-2023 لإلهام الطلاب الجدد ودفع عجلة الابتكار والتعلم.

وختم الملتقى بجوائز تكريم للطلاب والخريجين المتميزين وأعضاء هيئة التدريس الذين أسهموا بشكل كبير في بناء جسر تواصل فعّال بين الأكاديميين وسوق العمل المتطلبات.