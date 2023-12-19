اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 05:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 4 أشخاص جراء اشتعال النيران في قطار سريع ببنجلاديش

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 05:02 م
مصرع 4 أشخاص جراء اشتعال النيران في قطار سريع ببنجلاديش قطار - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أضرم محتجون النار بقطار سريع في بنجلاديش اليوم الثلاثاء ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، وسط إضراب في جميع أنحاء البلاد دعت إليه المعارضة للضغط من أجل تنفيذ مطالبتها باستقالة الحكومة قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.


وقال المسئول البارز في خدمة الإطفاء شاه جهان شيكدر - وفقًا لقناة (تشانيل نيوز آشيا) بنشرتها الناطقة بالإنجليزية- إن المحتجين المؤيدين للإضراب أضرموا النيران في قطار سريع، مضيفا أنه تم حتى الآن انتشال أربعة جثامين من داخل إحدى العربات.


من جانبها..أوضحت الشرطة في بنجلاديش أنه لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القطار المتجه إلى العاصمة (داكا) قادما من منطقة "نيتروكونا" الشمالية عندما اشتعلت فيه النيران.







قطار

بنجلاديش

حريق قطار

حادث قطار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة