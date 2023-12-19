مصرع 4 أشخاص جراء اشتعال النيران في قطار سريع ببنجلاديش

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أضرم محتجون النار بقطار سريع في بنجلاديش اليوم الثلاثاء ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، وسط إضراب في جميع أنحاء البلاد دعت إليه المعارضة للضغط من أجل تنفيذ مطالبتها باستقالة الحكومة قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.



وقال المسئول البارز في خدمة الإطفاء شاه جهان شيكدر - وفقًا لقناة (تشانيل نيوز آشيا) بنشرتها الناطقة بالإنجليزية- إن المحتجين المؤيدين للإضراب أضرموا النيران في قطار سريع، مضيفا أنه تم حتى الآن انتشال أربعة جثامين من داخل إحدى العربات.



من جانبها..أوضحت الشرطة في بنجلاديش أنه لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القطار المتجه إلى العاصمة (داكا) قادما من منطقة "نيتروكونا" الشمالية عندما اشتعلت فيه النيران.