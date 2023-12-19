مصرع شخصين في عاصفة تضرب شمال شرق الولايات المتحدة

ضربت عاصفة شمال شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى موت شخصين على الأقل.

وقالت دائرة الشرطة في "ويندهام" بولاية "ماين" إن شجرة سقطت وقتلت رجلا كان يزيل الحطام، كما توفي رجل آخر في ولاية "ماساتشوستس"بفعل الرياح العاتية.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن أكثر من 13 سنتمترا من الأمطار هطلت في أجزاء من نيوجيرزي وشمال شرق بنسلفانيا بحلول منتصف الصباح، بالإضافة لهطولات عديدة في ولايات أخرى، كما وبلغت سرعة الرياح نحو 113 كيلومترا في الساعة على طول الخط الساحلي الجنوبي ل"نيو إنجلاند".

وانقطعت الكهرباء في منطقة تمتد من فيرجينيا شمالا عبر نيو إنجلاند.

وقالت حاكمة ولاية ماين، جانيت ميلز، إن جميع مكاتب الولاية ستغلق أبوابها في فترة ما بعد الظهر.

وأدى الطقس إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الشوارع في بورتلاند، أكبر مدن ولاية ماين، ما أدى إلى إعاقة المرور.

وتم إلغاء أو تأجيل العديد من الرحلات الجوية في أنحاء المنطقة.



وألغى مطار "لوجان" الدولي في "بوسطن" جميع الرحلات الجوية صباح الاثنين، التي بلغت أكثر من 100 رحلة، وتم تأجيل نحو 375 أخرى، وفق خدمة تتبع الرحلات، "فلايت آوير".



وفي مطارات منطقة مدينة نيويورك، تم إلغاء نحو 80 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 90 أخرى.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من الفيضانات في مدينة نيويورك والمنطقة المحيطة بها وأجزاء من بنسلفانيا وشمال ولاية نيويورك وغرب كونيتيكت وغرب ماساتشوستس وأجزاء من فيرمونت ونيوهامبشاير وماين، وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم.