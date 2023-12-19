مذكرة تفاهم بين "تاون جاس" و"سى أى إس جاز" الرومانية لتبادل الخبرات ودعم التعاون

كتبت -مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وأوليفيا توديريان سفيرة رومانيا بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تاون جاس وشركة سى أى إس جاز والتى تعتبر إحدى أكبر الشركات العاملة فى مجال الغاز الطبيعى برومانيا، وذلك بهدف دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى وتصنيع المهمات الخاصة بذلك النشاط والاستفادة من الخبرات لدى الشركتين داخل مصر ورومانيا.

ووقع مذكرة التفاهم كلاً من المهندس محمد فتحى رئيس شركة تاون جاس وهوراتيو كالوجار مدير عام شركة سى أى إس جاز الرومانية.

وبموجب المذكرة سيتم إسناد أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى بدولة رومانيا إلى شركة تاون جاس لما تمتلكه من خبرات كبيرة فى هذا المجال، بالإضافة إلى تصنيع وتجميع محطات تخفيض الضغط داخل مصر باستخدام المكونات الرومانية والتى تصل إلى ٦٠٪؜ من المنتج النهائى على أن تستكمل النسبة المتبقية بأيدى العمالة الفنية المصرية داخل الورش الخاصة بشركة تاون جاس، فضلاً عن إنشاء وحدة متخصصة لإنتاج منظم تخفيض الضغط المنزلى بشراكة متبادلة داخل ورش شركة تاون جاس، بالإضافة إلى توافق الرؤى حول توفير هذه المنتجات داخل مصر بدلاً من استيرادها وأيضاً التطلع إلى تصديرها إلى الخارج ومن ضمنها المشروعات المشتركة فى رومانيا.

حضر التوقيع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.