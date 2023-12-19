محاكمات × 24 ساعة.. إعدام متهمين بجلب مواد مخدرة وتأجيل محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا ولعل أبرزها تأجيل محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين، وإعدام قبطان سفينة وآخر بتهمة جلب الاقراص المخدرة.

انتحال صفة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين، بزعم عمله مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات لجلسة 2 يناير.

سرقة بالاكراه

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطلين، بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل، لجلسة 14 يناير المقبل.

تنقيب عن الآثار

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في عابدين، لجلسة 2 يناير المقبل.

جلب مخدرات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالإجماع بمعاقبة كل من "س.ج.ي"، ربان سفينة و"س.ف.ب" غيابيا بالإعدام شنقا، لاتهامهما بجلب مواد مخدرة.