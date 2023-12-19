محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تجديد خط الإنارة بطريق الجرايدة - بيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، في أعمال إحلال وتجديد خط الإنارة العامة بطريق كوبري النمرة حتى مدخل قرية الجرايدة بطول 2.5 كم، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا لعام المالي 2024/2023م، موجهاً بضرورة متابعة كافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قامت بالانتهاء من تركيب وزرع 83 عمود جهد متوسط بمحتوياته وشد الأسلاك اللازمة عليها وتركيب الكشافات طبقا للخطة الزمنية الموضوعة وبالمواصفات والمعايير المتعاقد عليها، وذلك لإنارة طريق كوبري النمرة وصولاً بمدخل قرية الجرايدة، بطول 2.5 كم بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع أعمال رصف الطريق.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم استكمال زراعة الأعمدة بطول الطريق الواصل بين كوبري النمرة ومدخل قرية الجرايدة، وضمن الخطة الموضوعة لعام 2024/2023م، وذلك لإنارة جميع المناطق المحرومة بمركز ومدينة بيلا، تسهيلاً على المواطنين وللحد من مخاطر الحوادث على هذه الطرق ليلاً.

ومن جانبه قال، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه في إطار رفع كفاءة شبكة الإنارة بطرق قرى مركز بيلا، تم أيضاً إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات طريق إبشان مروراً للعزبة الحمراء وصولاً لقرية الكراكات، وذلك في إطار متابعة أعمال الإنارة العامة بجميع طرق وشوارع ومداخل العزب والقرى ببيلا، وحل مشاكل المواطنين للزيادة في تأمينهم من مخاطر وحوادث الطرق وتأمين حركة سيرهم ليلاً.