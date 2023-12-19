محافظ الدقهلية: نسبة تنفيذ الممشى السياحى بالقطاع الأول 100% والثانى 50%

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية تفقد خلالها أعمال التنفيذ الجارية في القطاع الثاني ( أعمال فرد السن - أعمال الكورنيش - أعمال صب البلاطات الخرسانية)، من مشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصورة بإجمالي طول 1,250 متر، والذي يتم تنفيذه علي مرحلتين، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 مترا، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 مترا يضم طريق بعرض 6 أمتار ليكون ممشي للدرجات وألعاب الأطفال وممشي سياحي علي النيل، بالإضافة إلي كورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

جاء ذلك بحضور المهندسة سلوي سامي رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة شرق الدلتا، والمهندس محمد عبد الرؤوف وكيل وزارة الري بالدقهلية، والمهندس أيمن سميح مدير هيئة الطرق بمنطقة الدقهلية، وعمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة ، والدكتورة أميرة يوسف مدير شبكات معلومات المرافق بالمحافظة ، والمحاسب محمد جلال مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ، وممثلي الشركه المنفذه للمشروع.

وقال "المحافظ"، خالص شكري وتقديري للمهندس كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا الممشي السياحي الجديد علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل، ووجه أيضاً الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع.

وأوضح " مختار " أن نسبة التنفيذ في القطاع الأول بلغت 100% وفي القطاع الثاني بلغت 50 % وافتتاح المشروع قريباً ليكون متنفساً جديد لأبناء الدقهلية بصفة عامة ولابناء مدينة المنصوره بصفة خاصة.

ووجه " المحافظ " للمقاول المنفذ للمشروع بتكثيف الأعمال وزيادة فرق العمل والعمل علي قدم وساق علي مدار 24 ساعه للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمه ، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين.

كما وجه "مختار" بسرعة حصر جميع قطع الأراضي الفضاء بطول المشروع وتحديد أراضي أملاك الدولة منها لاستغلالها في مشروعات قومية تخدم المحافظة والمواطنين.

وأشار "المحافظ " إلى أن الهدف من مشروع امتداد الممشي السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهلية وروادها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.