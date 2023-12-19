محافظ البنك المركزى يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

كتب أحمد يعقوب

وجه محافظ البنك المركزى المصرى، خالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، ونيل ثقة الشعب المصري لفترة رئاسية جديدة، ويتمنى لسيادته كل التوفيق في قيادة مصر لتحقيق رؤيتها التنموية الطموحة في كافة المجالات.