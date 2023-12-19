محافظ البنك المركزى يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

وجه محافظ البنك المركزى المصرى، خالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، ونيل ثقة الشعب المصري لفترة رئاسية جديدة، ويتمنى لسيادته كل التوفيق في قيادة مصر لتحقيق رؤيتها التنموية الطموحة في كافة المجالات.
محافظ البنك المركزى يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدةالثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 03:36 م
حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب
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