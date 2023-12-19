مؤتمر تعريفى عن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء  

تحت رعاية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل و اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمشاركة قيادات الإدارة المركزية لهيئة التأمين و ممثلي الهيئة بمحافظة جنوب سيناء والعاملين بجميع القطاعات السياحية العام والخاص.

بحضور الإدارة المركزية لهيئة التأمين الصحي الشامل و ممثلي الهيئة بجنوب سيناء وهم الدكتورة رانيا حمود مدير عام الإداره العامة للعلاقات العامة والإتصال السياسي بهيئه التأمين الصحي الشامل وشريف الشريف رئيس الإداره المركزية لشؤون المستفيدين وعمرو زكى رئيس الإداره المركزية لشؤون المالية للهيئة ودكتور طارق عز الدين مدير عام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء والدكتور محمود عابدين مدير العلاقات العامة والإتصال السياسي بهيئة التامين الصحي بالمحافظة.

وقالت الدكتورة رانيا حمود مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإتصال السياسي لهيئة التأمين الصحي الشامل أن المؤتمر يهدف الى تدشين منظومه التأمين التي يبدا العمل الفعلي لها من 1 يناير 2024 وكيفية تطبيقها على جميع الفئات بالمحافظة وهذا المؤتمر يعد لقاء جماهيري للعاملين بالقطاع الخاص للتعريف بمزايا المنظومة وطرق الإشتراك وتخفيف العبء المادي والمعنوي عن كاهل المواطن.

واكد الدكتور طارق عز الدين محمد مدير التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء ويهدف المؤتمر لعدة محاور رئيسية تمت إستعراضها وأهمها معالم المنظومة وكيفية التسجيل بها وعرض النسب الواجب تحملها من أصحاب الأعمال للقطاعين العام والخاص وكيفية سداد الإشتراطات والحصول على الخدمات المقدمة من الهيئة وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة منهم كما تتحمل الدولة الأعباء عن غير القادرين وتكافل وكرامة.