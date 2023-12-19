اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:53 م
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كشف قضيتي غسل أموال بقيمة 41 مليون جنيه

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:48 م
كشف قضيتي غسل أموال بقيمة 41 مليون جنيه حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية ما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).  قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (21 مليون جنيه). 
 
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريباً).
 






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