فيلم جديد يوثق السنة الأولى لحكم الملك تشارلز الثالث.. فيديو وصور

كتب إيهاب محمد

وثق أحد الأفلام الجديدة اللحظة التي عاد فيها أمير وأميرة ويلز إلى قصر باكنجهام بعد تتويج الملك، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني، الذى أشار إلى أن الفيلم يوثق السنة الأولى لحكم الملك تشارلز الثالث.

وبحسب الصحيفة فإن الفيلم سجل ابتهاج الزوجين الملكيين عندما عادا وسط جولة دافئة من التصفيق، التقطت الكاميرات اللحظة التي أعقبت قداس الملك في كنيسة وستمنستر في 6 مايو.

الأمير ويليام وكيت، اللذان كانا يرتديان الجلباب الرسمي والأرفف لهذه المناسبة التاريخية، مرا بالقرب من عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا ينحنون ويهتفون للزوجين.

وبعد لحظات، شوهدت كيت وهي تحيي الملك الجديد بحرارة بقبلة على خده بعد يومه الكبير.



كيت وهى تقبل الملك تشارلز



تصفيق الحضور لأمير ويلز



أمير وأميرة ويلز



الملك تشارلز

تم كتابة الفيلم الذي تبلغ مدته 90 دقيقة وشارك في إنتاجه لصالح شركة Oxford Films بواسطة الخبير الملكي روبرت هاردمان، ومن المتوقع أن يعرض خلال احتفالات عيد الميلاد، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية.

هذه هي المرة الأولى التي يُمنح فيها الطاقم إمكانية الوصول السريع إلى العائلة المالكة في الفترة التي تسبق الحملة لمثل هذا الحدث الوطني الهام.

في يوم التتويج، ارتدت كيت رداءً رسميًا، وارتدت عباءة النظام الفيكتوري الملكي التي تعكس مكانتها باعتبارها سيدة الصليب الأكبر من النظام الفيكتوري الملكي.

تم إنشاء النظام بواسطة الملكة فيكتوريا في عام 1896 للسماح لها بالتعرف على الأشخاص الذين ساعدوها أو مثلوها.

ارتدت تحت الرداء فستانًا عاجيًا مبهرًا من ألكسندر ماكوين، والذي يتميز بتطريز خيطي بزخارف الورد والشوك والنرجس البري والنفل لتمثيل كل دولة من الدول الأربع.

بدا ويليام ذكيًا في عباءة وسام الرباط فوق الزي الاحتفالي للحرس الويلزي،كما ارتدى وسام الأقدم والأكثر نبلاً، مع شارة الأمر، وأجنحة طيار سلاح الجو الملكي البريطاني.