فوز فريق بحثى بجامعة الإسكندرية بالمركز الثانى بمسابقة إعداد السياسات العامة

الإسكندرية - جاكلين منير

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية- جامعة الإسكندرية، بمناسبة فوزها بالمركز الثانى فى المسابقة البحثية التى نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن إعداد أوراق السياسات العامة تحت عنوان "بنفكر لبلدنا"، وشارك فيها 43 فريقًا بحثيًا من مختلف الجامعات المصرية.

وجاءت الورقة البحثية للفريق الفائز من قسم الاقتصاد بالكلية والمكون من الدكتور عبد الحليم شاهين، عبد الخالق محمد، أحمد مجدى، آلاء الشاذلى، مروة حرب، تحت عنوان: "صادرات الاقتصاد الأزرق محرك للنمو: أحد مكتسبات سياسة سعر الصرف المرن"، وتناولت خمسة محاور رئيسة عن ماهية الاقتصاد الأزرق، ومناقشة وضع الاقتصاد الأزرق فى مصر، وتحليل SWOT لصادرات مصر من الاقتصاد الأزرق، والإستشهاد بتجارب رائدة فى هذا المجال، وخطة تنفيذية لتعزيز صادرات مصر من الاقتصاد الأزرق

وخلصت الورقة إلى توصيات مهمة بشأن تعزيز القدرة التصديرية لكل من صادرات الثروة البحرية، وصادرات خدمات الموانئ واللوجيستيات، صادرات خدمات السياحة الشاطئية.