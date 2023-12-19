غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق ببيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفرالشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة بيلا، غدًا الأربعاء، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة «مغذي الإعدادية بنين»، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، في بيان لها، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «حي أبو دشيش – حي العطافي – شارع الثانوي»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتهيب هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.