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غدًا.. غلق محور عمرو بن العاص كليًا بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى 5 ساعات

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 10:12 م
غدًا.. غلق محور عمرو بن العاص كليًا بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى 5 ساعات محور عمرو بن العاص
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال اختبار أحمال أعلى محور عمرو بن العاص بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" اتجاه شارع الأهرام (الهرم) تحديدًا أعلى شارع المحولات فى المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام وشارع ترسا وذلك لتحقيق أعلي معايير السلامة. 
 
وأشارت المحافظة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور عمرو بن العاص فى الاتجاه والمنطقة المشار إليها، وذلك لمدة (5) ساعات غدًا الأربعاء الموافق 2023/12/20 ابتداء من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا. 
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لتسهيل عملها وإزالة اي معوقات لسرعة الانتهاء منها لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية. 
 
وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
 
 
 






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