اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 05:04 م
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عقيلة صالح: لا توجد حجة للبعثة الدولية تجعلها ترفض بيان "تكالة واللافى والكونى"

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:50 م
عقيلة صالح: لا توجد حجة للبعثة الدولية تجعلها ترفض بيان "تكالة واللافى والكونى" رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
كتب محمد عبد المجيد

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قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنّه لا توجد حجة للبعثة الدولية تجعلها ترفض البيان الذي صدر أمس من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة والنائبين بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بخصوص ضرورة إيجاد قوانين انتخابية عادلة ونزيهة تعبر مباشرة لمرحلة الاستقرار بإنهاء المراحلة الانتقالية الحالية.
 
وأضاف "صالح"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "البيان تحدث عن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، فالتعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023 شهد تخلي مجلس النواب والدولة عن السلطة التشريعية، فمن المعروف أنه السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، إلا أنه تخلى عن إصدار قانون انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان للجنة تشكل من مجلسي النواب والدولة".
 
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «اختصاص التشريع في جزئية الانتخابات أعطيت للجنة التي تتشكل من مجلسي النواب والدولة، وبالتالي لا يكون من حق مجلس الدولة أو من مجلس النواب التدخل في هذا الشأن بعدما أصبح عملا دستوريا وطبقا للتعديل الدستوري ليس من حق مجلس النواب أن يناقش القانون أو يصوت عليه
 






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الدبيبة

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القاهرة الإخبارية




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